"Трудно работает, но всегда улыбается": Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко

9 июля 2019, 12:10

Полузащитник сборной Украины возобновил тренировки с молотобойцами.

Ярмоленко Вэст Хэм
Ярмоленко приступил к тренировкам / Twitter

Украинец Андрей Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом после травмы. 

Пресс-служба лондонского клуба опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.

"Трудно работает, но всегда улыбается", - подписано видео.

Отметим, что Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года. 

Напомним, ранее супруга Ярмоленко рассказала о судьбе жены футболиста.

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