"Трудно работает, но всегда улыбается": Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины возобновил тренировки с молотобойцами.
Украинец Андрей Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом после травмы.
Пресс-служба лондонского клуба опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.
"Трудно работает, но всегда улыбается", - подписано видео.
Отметим, что Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года.
Напомним, ранее супруга Ярмоленко рассказала о судьбе жены футболиста.