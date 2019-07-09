"Трудно работает, но всегда улыбается": Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко

Ярмоленко приступил к тренировкам / Twitter

Украинец Андрей Ярмоленко провел первую тренировку с Вест Хэмом после травмы.

Пресс-служба лондонского клуба опубликовала ролик, посвященный возвращению Андрея к тренировкам и его подготовки к старту нового сезона.

"Трудно работает, но всегда улыбается", - подписано видео.

Отметим, что Ярмоленко пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, которую получил в октябре 2018 года.

Напомним, ранее супруга Ярмоленко рассказала о судьбе жены футболиста.