Стало известно, сколько матчей АПЛ пропустит Ярмоленко из-за травмы

Андрей Ярмоленко в форме "Вест Хэма" / Twitter

В понедельник, 22 октября, в столице Великобритании вингеру лондонского клуба "Вест Хэм" и сборной Украины Андрею Ярмоленко сделали операцию на ахилловом сухожилии.

Соответствующее сообщение опубликовали западные спортивные СМИ. "Ахилл" Ярмоленко повредил в матче Английской Премьер-лиги против другого лондонского клуба − "Тоттенхэм". По прогнозам медиков, он пропустит минимум полгода.

К слову, в сезоне АПЛ 2018/2019 Ярмоленко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (шесть раз выйдя в основном составе) и забил 2 гола.

Напомним, ранее сообщалось о том, что супруга Ярмоленко рассказала о судьбе жены футболиста.