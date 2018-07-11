Андрей Ярмоленко стал игроком анлийского "Вэст Хэма"

Лондонский клуб "Вест Хэм", выступающий в Английской премьер-лиге объявил о покупке Андрея Ярмоленко − украинского легионера клуба "Боруссия" (Дортмунд, Бундеслига).

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице "Молотобойцев" в сервисе микроблогов Twitter.

Как сообщают английские спортивные СМИ, Ярмоленко заключил трудовое соглашение с "Вест Хэмом" на четыре сезона. Предполагаемая сумма трансфера украинца из "Боруссии" составила 22 млн фунтов стерлингов (около 24,9 млн евро).

Напомним, Андрей Ярмоленко прославился выступлениями за сборную Украины и киевское "Динамо", откуда он августе минувшего года и перешел в "Боруссию" (Дортмунд) за 25 млн евро.