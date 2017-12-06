Супруга Ярмоленко рассказала о жизни в Германии и судьбе жены футболиста: видео

Супруга игрока футбольной сборной Украины и клуба Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) Андрея Ярмоленко Инна рассказала о своей адаптации к жизни в Германии в интервью "FootballHub".

"Я даже думаю, что здесь жены футболистов гораздо более сплоченнее. Потому что в "Динамо", конечно, все жены собираются, смотрят вместе футбол. Но здесь собираются даже после футбола и вне футбола. Я тут три месяца всего, и за это время уже успела побывать в гостях у жены главного тренера − все супруги других игроков организовывали. […] Ребята, как и девушки, очень дружные. Как только я пришла в команду, ко мне начали подходить, спрашивать − чем помочь. Единственное, что они не все говорят на английском. Но они очень стараються. И даже квартиру они помогли найти мне. Именно жены футболистов. У нас есть группа в мессенджере, и я туда написала, что ничего не могу найти. Мне помогли", − заявила она.

Кроме того, Инна Ярмоленко рассказала о социальных проектах, которыми занимаются супруги игроков "Боруссии".

"Я знаю, что они каждый год делают расспродажу своих вещей, для того что бы потом отдать эти деньги на благотворительность. Мне говорили, что это пользуется большой популярностью, отому что болельщики Боруссии действительно сумашедшие. У меня другого слова нет. И даже вещи жены футболистов у них вызывают большой интерес. […] Там буквально какие-то такие вещи, чисто символические. Потому что им всем интересно. И мне говорили, что стоят большие очереди. То есть, все проекты, которые организовывают жены, все интересны болельщикам", − отметила она.

Кроме того, супруга украинского игрока "Боруссии" рассказала о судьбе спутницы жизни футболиста.

"Сложно быть женой футболиста только в том, что это частые расставания, часто заезды, мужа нет дома. Но, с другой стороны, мне кажется − это очень интерестная жизнь. Я сама из Киева. Выросла, всю жизнь прожила в одном городе. И для меня это было страшно переезжать. Но, с другой стороны, это хороший шанс увидеть другие страны, пожить в другом обществе, в другой культуре. Я думаю, что это была мечта Андрея. Он не даст соврать − я хотела этого очень сильно, чтобы он попробовал себя в европейском чемпионате", − добавила она.

Напомним, ранее экс-вратарь "Шахтера" рассказал об обычаях "донецких" бразильцев.