Эффектный удар с разворота: Ярмоленко снова отличился красивым голом в АПЛ

Андрей Ярмоленко снова отличился в АПЛ / @WestHam

Игрок лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко снова отличился в английской Премьер-лиге.

Украинец эффектно поразил ворота Борнмута в матче 7-го тура АПЛ.

Отметим, что Ярмоленко принял мяч в штрафной противника, прикрыл его корпусом и с разворота пробил точно в дальний угол.

Отметим, что для Ярмоленко это уже третье взятие ворот в АПЛ в этом сезоне.

Предлагаем Вашему вниманию видео с голом Ярмоленко:

GOAL Bournemouth 0-1 West Ham (10 mins)



Yarmolenko takes the ball in the area, twists and slots it into the left-hand side of the goal #BOUWHU



pic.twitter.com/7Wq2AVILk3 — EPL World English (@EPLWorldUK) September 28, 2019

Напомним, ранее Ярмоленко отличился эффектным голом в матче с Манчестер Юнайтед.