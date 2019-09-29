Увезли на инвалидной коляске: в Катаре произошел жуткий инцидент с украинским спортсменом

Марьян Закальницкий пришел к финишу девятым, но упал без сил после пресечения черты.
Украинский легкоатлет Марьян Закальницкий стал жертвой сложных климатических условий Катара, где проходит чемпионат мира. Украинца увезли на инвалидной коляске.
Так, Закальницкому стало резко плохо сразу после пересечения финишной линии в соревновании по спортивной ходьбе на расстояние в 50 километров.
Украинец пришел к финишу девятым, но упал без сил и не смог самостоятельно покинуть трассу. На помощь спортсмену подоспели медики, которым удалось его увезти с трассы на инвалидной коляске, пишет Униан.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда спортсменам становится плохо. Из-за очень высокой температуры в Катаре соревнования проходят вечером, но температура воздуха все равно превышает 30 градусов, а высокая влажность лишь усугубляет ситуацию, в результате многим спортсменам становится плохо, а некоторые теряют сознание прямо во время выступления. Например, бывший чемпион и рекордсмен мира французский спортсмен Йохан Диниз преодолел только 16 километров дистанции, после чего выбыл из гонки из-за плохого самочувствия.
Напомним, что ранее украинский спортсмен и народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.