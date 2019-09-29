Увезли на инвалидной коляске: в Катаре произошел жуткий инцидент с украинским спортсменом

Марьян Закальницкий / REUTERS

Украинский легкоатлет Марьян Закальницкий стал жертвой сложных климатических условий Катара, где проходит чемпионат мира. Украинца увезли на инвалидной коляске.

Так, Закальницкому стало резко плохо сразу после пересечения финишной линии в соревновании по спортивной ходьбе на расстояние в 50 километров.

Украинец пришел к финишу девятым, но упал без сил и не смог самостоятельно покинуть трассу. На помощь спортсмену подоспели медики, которым удалось его увезти с трассы на инвалидной коляске, пишет Униан.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда спортсменам становится плохо. Из-за очень высокой температуры в Катаре соревнования проходят вечером, но температура воздуха все равно превышает 30 градусов, а высокая влажность лишь усугубляет ситуацию, в результате многим спортсменам становится плохо, а некоторые теряют сознание прямо во время выступления. Например, бывший чемпион и рекордсмен мира французский спортсмен Йохан Диниз преодолел только 16 километров дистанции, после чего выбыл из гонки из-за плохого самочувствия.

Марьян Закальницкий / REUTERS

Марьян Закальницкий / REUTERS

Напомним, что ранее украинский спортсмен и народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.