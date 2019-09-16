Паралимпийская сборная Украины по плаванию стала лучшей в мире

Украинцы завоевали 55 медалей, из них – 17 золотых.
Паралимпийская сборная Украины показала прекрасные результаты в Лондоне на чемпионате мира по плаванию.
В столицу Британии для участия в соревнованиях приехали спортсмены из 60 стран мира, но это не помешало украинцам взять 55 медалей. Стоит отметить, что среди завоеванных медалей 17 золотых. В результате украинская сборная заняла первое место в командном зачете.
Также накануне украинский пловец Богдан Грименко установил мировой рекорд, проплыв дистанцию в 100 метров за одну минуту и восемь секунд.
Напомним, что 60-летний спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался. Перед своей смертью пловец занял третье место на соревнованиях Ultraoceanman в Греции.