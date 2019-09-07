Украина разгромила Литву и упрочила лидерство в группе: видео голов и опасных моментов

Марлос и Ярмоленко были лучшими в матче с Литвой / АФУ

Отборочный матч Евро-2020 со сборной Литвы для нашей сборной имел важное значение. Для того, чтобы упрочить свое лидерство в группе Украине нужна была только победа.

Соперники находятся в разных весовых категориях, о чем говорят цифры авторитетного портала Transfermarkt. Состав сборной Украины оценивают в 163,5 миллиона евро, когда суммарная стоимость литовских футболистов - 8,35 миллиона. Разница почти в 20 раз! Добавьте сюда травму Новиковаса, и шансы нашей команды на победу увеличивались.

Со стартовым свистком сборная Украины завладела инициативой, и уже на 7-й минуте вышла вперед. Отличную многоходовку завершил Александр Зинченко. Литовцы пытались сравнять счет, но в очередной атаке забыли о защите. Этой ошибкой сполна воспользовали украинцы увеличив счет. На 27-й минуте отличился Марлос. Стоит отметить, что Украина имела еще ряд возможностей забить, но форвардам не везло.

На 61-й минуте после продолжительного розыгрыша мяча снаряд откатили под удар Руслану Малиновскому, а тот разрядил свою "пушку" в правый нижний угол ворот! Далее темп игры упал, и особо острых моментов у ворот не было. Концовка матча была скучной - одни не хотели, а вторые - не могли.

В итоге, рефери матча зафиксировал уверенную победу нашей сборной со счетом 3:0. Наша сборная, все ближе к заветной цели - выходу на Евро-2020.

Отборочный турнир Евро-2020. Группа В:

Литва - Украина - 0:3 (0:2)

Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс (Куклыс, 63), Голубицкас (Сливка, 52), Черных (Лаужемис, 67)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Зинченко, Степаненко, Малиновский (Безус, 80), Марлос, Яремчук (Мораес, 65), Ярмоленко (Цыганков, 59).

Голы: Зинченко (7), Марлос (27), Малиновский (61)

Предупреждения: Миколенко (73)