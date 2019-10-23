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Пятов объяснил, как и почему "привез" Шахтеру пенальти в матче с Динамо

23 октября 2019, 12:39

Андрей Пятов прокомментировал ключевой эпизод матча Шахтера с загребским Динамо.

Пятов
Андрей Пятов / УНИАН

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал назначение пенальти в игре против загребского Динамо в рамках 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"На повторах видно, что я соперника завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где игрок специально блокирует меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж. Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал", - цитирует игрока пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, накануне Шахтер не смог обыграть Динамо из Загреба, сыграв на своем поле в результативную ничью.
 

Лига чемпионов Шахтер пенальти Андрей Пятов
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