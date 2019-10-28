В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео

Тарас Романчук / jagiellonia.pl

Футболист Тарас Романчук, который в 2018-м сменил паспорт с украинского на польский, выступающий за тамошний клуб Ягеллония, демонстративно отказался от рукопожатия с капитаном клуба Висла Домиником Фурманом.

Происшествие произошло перед началом матча 13-го тура чемпионата Польши - Экстракласы.

Романчук пожал руки судейской бригады, однако проигнорировал протянутую руку Фурмана.

Корень ситуации лежит в февральском инциденте, случившемся во время матча между Вислой и Ягеллонией. Тогда на поле произошла потасовка, в ходе которой Фурман высказал что-то нелицеприятное Романчуку.

Сразу после игры украинец рассказал, что Фурман прямо назвал его "бандеровцем". Польский футбольный союз провел расследование инцидента, после чего оба игрока публично обещали, что подобное не повторится.

Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn — Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) 2019年10月27日

Напомним, ранее в польском городе Познань украинского актера Юрия Марка жесткого избили. До этого в Польше самоубийца упал на украинца с высоты 18 этажа.