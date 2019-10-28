  1. Главная
  3. Спорт

В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео

28 октября 2019, 12:39

Конфликт между Тарасом Романчуком и Домиником Фурманом разгорелся уже не впервые.

Романчук
Тарас Романчук / jagiellonia.pl

Футболист Тарас Романчук, который в 2018-м сменил паспорт с украинского на польский, выступающий за тамошний клуб Ягеллония, демонстративно отказался от рукопожатия с капитаном клуба Висла Домиником Фурманом.

Происшествие произошло перед началом матча 13-го тура чемпионата Польши - Экстракласы.

Романчук пожал руки судейской бригады, однако проигнорировал протянутую руку Фурмана. 

Корень ситуации лежит в февральском инциденте, случившемся во время матча между Вислой и Ягеллонией. Тогда на поле произошла потасовка, в ходе которой Фурман высказал что-то нелицеприятное Романчуку.

Сразу после игры украинец рассказал, что Фурман прямо назвал его "бандеровцем". Польский футбольный союз провел расследование инцидента, после чего оба игрока публично обещали, что подобное не повторится. 

Напомним, ранее в польском городе Познань украинского актера Юрия Марка жесткого избили. До этого в Польше самоубийца упал на украинца с высоты 18 этажа.

футболист Польша бандеровец Украина
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:51
"Нечего делать с такой игрой": форвард Динамо "разошелся" после ничьи с Карпатами
13:45
"Развлекать москалей": Украинская певица пошла на российский Голос Видео
13:45
На пропагандистском канале России возникли серьезные проблемы – СМИ
13:23
"Почувствовал вкус болота Трампа": Зеленский делал намеки о давлении президента США - СМИ
13:20
Взять и отменить: Милованов предложил радикально разобраться с ЕСВ и налогом на доходы
13:07
"Не шоу": Разумков резко высказался о скандале со взятками
13:02
Ультиматум Белецкого президенту - явная схема мнение Видео
12:57
Синоптик обескуражила прогнозом погоды на неделю Видео
12:57
"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову
12:41
Зеленский в Золотом: чем завершится шантаж президента мнение Видео
12:39
В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео Видео
12:29
"Будет плохо всем": Ярош пригрозил "не лоху" из-за добровольцев Видео
11:59
Дубинский выложил в Сеть результаты своей проверки на полиграфе: фото
11:56
Танці з зірками: Ксения Мишина открыла источник своего вдохновения Видео
11:45
"Крым отсутствует": популярная сеть ресторанов в РФ угодила в громкий скандал
11:36
За 10 лет до смерти Буковский прогнозировал распад России
11:30
Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
11:14
СМИ узнали о секретном заседании Слуги народа: раскрыты дата, время и место
11:09
"Игра на публику": в Слуге народа раскрыли секреты "успешного" голосования
11:02
Кулачный бой и стрельба: в киевском ресторане MisterCat произошло массовое побоище Видео
10:50
"Изуродованное авто и кровище": под Киевом случилось трагическое ЧП Фото Видео
10:40
В РФ суд решил судьбу солдата-срочника, устроившего бойню
10:40
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
10:36
В кафе Киева произошел взрыв и пожар Фото Видео
10:25
У Максима Фадеева случился сердечный приступ - все подробности
10:23
"Мясной Ильич" и "Молочный Сталин": Сеть насмешило название магазина в оккупированном Донецке
10:16
"Ветхие дома в Украине": в Кабмине назвали настораживающие цифры
10:04
Президент Янукович: КСУ рассмотрит закон Порошенко
10:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
09:46
Стало известно, чем Сивохо может "отличиться" в СНБО Видео
09:33
"Шаг к подрыву доверия": Горбачев назвал главную ошибку Запада
09:30
Танці з зірками 2019 10 выпуск онлайн: кто ушел Видео
09:25
Гороскоп на сегодня: как в новолуние 2019 не навлечь губительные долги
09:18
Байден публично открестился от скандала с сыном и Burisma в Украине
09:17
"Давно не шоу талантов": Бузова представит Россию на Евровидении 2020
09:01
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 4 серии Видео
09:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
08:58
"Жестко и неразумно": писательница из РФ разразилась критикой в адрес Украины
08:45
Скандал с Азовом: в МИД России "повесили всех собак" на Билецкого
08:36
Почему инвесторы не хотят вкладываться в Украину мнение
08:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия: новый трейлер онлайн Видео
08:20
В Днепре маршрутчик силой выволок нетрезвую пассажирку из салона Видео
07:50
Умер Владимир Буковский - один из основателей диссидентского движения в СССР Видео
07:17
Разумков рассказал, когда делегация Украины вернется в ПАСЕ Видео
07:15
Обнаружено проклятие: экстрасенс раскрыл источник болезни Заворотнюк
07:10
Анна Ризатдинова потеряла сознание на Танцях з зірками Видео
07:01
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
06:59
Когда Зеленский проведет ночь длинных ножей мнение
06:54
В Кабмине обещают не уменьшать субсидии для украинцев
06:35
Гороскоп на ноябрь-2019: Весам "подложат свинью", а Козероги получат карт-бланш от звезд
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять