В Польше самоубийца свалился на украинца с 18 этажа: парень в реанимации

Самоубийца свалился на 18-летнего украинца, который сидел на лавочке / Фото fakty.interia.pl

В столице Польши Варшаве местный житель выкинулся с окна 18-го этажа, приземлившись на 18-летнего украинца.

26-летний мужчина скончался на месте, украинца госпитализировали в бессознательном состоянии, парень находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает Onet.pl.

Инцидент произошел 22 сентября около 22:40 вечера. Украинец сидел на скамейке, и на него внезапно с неба свалился мужчина. Полиция не сообщает подробностей и причин трагедии, однако у СМИ есть данные, что речь идет о самоубийстве.

По информации источников, самоубийца выпал из окна комнаты, которую он снял на одну ночь - на месте ЧП полиция обнаружила открытое окно.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он ушел.

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