Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов / ФК Шахтер

Поединок с загребским Динамо, который состоится 6 ноября, станет одним из решающих для донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом поединке в Харькове "горняки" не смогли одолеть подопечных Ненада Бьелицы, поставив себя в непростое положение. После трех туров дончане набрали 4 очка, столько же и у хорватов. Однако подопечных Луиша Каштру ожидают две выездных встречи подряд.

Последняя неделя для Шахтера выдалась неоднозначной. Команда уступила киевскому Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины, показав бледную игру. На выходных "горняки" реабилитировались, разгромив львовские Карпаты. В Хорватии у подопечных Луиша Каштру нет права на ошибку, так как поражение фактически перечеркнет их шансы на выход в 1/8 финала турнира.

Динамо Загреб - Шахтер: статистика

Впервые команды встретились между собой в рамках 4 квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2008/09. В первом поединке в Донецке подопечные Мирчи Луческу сделали уверенный шаг к выходу в групповой этап, победив со счетом 2:0. Отличились Дарио Срна и Жадсон. В ответном матче на Максимире "горняки" закрепили успех, обыграв соперника со счетом 3:1 благодаря голам Луиса Адриано, Брандао и Виллиана. Чем закончился тот сезон для "оранжево-черных", мы все прекрасно помним.

Вторую схватку этих команд пришлось ждать долгих 11 лет. И Шахтер снова первый матч играл дома. Вот только в этот раз результат удачным назвать сложно. Хорваты вели по ходу встречи со счетом 2:1, и лишь гол Додо позволил уйти от поражения в Харькове.

Динамо Загреб - Шахтер: трансляция

Поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером состоится в среду, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Встречу будет транслировать канал Футбол 2. Перед матчем будет программа Ночь Лиги чемпионов, где эксперты поделятся своими ожиданиями. Начало в 20:45. Также будет разбор полетов в студии после финального свистка.

Кроме того, на поединок Динамо Загреб - Шахтер будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Стоимость просмотра - 50 гривен. Оформить подписку можно по ссылке.

Матч также покажет российский телеканал Матч Игра.

В записи поединок можно будет посмотреть 7 ноября в 09:00 на канале Футбол 2 и в 05:00 по киевскому времени на канале Матч Футбол 2.

Динамо Загреб - Шахтер: прогноз и ставки

Букмекеры в матче Динамо Загреб - Шахтер единогласно отдают небольшое преимущество хозяевам. Победу "горняков" оценивают с вероятностью 3.20-3.30, тогда как на хорватов принимаются ставки с коэффициентом 2.20-2.30.

1xbet: победа Динамо Загреб - 2.29, ничья - 3.54, победа Шахтера - 3.30

Bet365: победа Динамо Загреб - 2.20, ничья - 3.50, победа Шахтера - 3.20

Winline: победа Динамо Загреб - 2.24, ничья - 3.47, победа Шахтера - 3.12

Betfair: победа Динамо Загреб - 2.30, ничья - 3.50, победа Шахтера - 3.20

PariMatch: победа Динамо Загреб - 2.26, ничья - 3.55, победа Шахтера - 3.20

Динамо Загреб - Шахтер: составы (ориентировочные)

Луиш Каштру взял с собой в Хорватию 20 футболистов, среди которых не нашлось места Евгению Коноплянке и Манору Соломону. Оба пропустят встречу из-за повреждений.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон.

Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан.