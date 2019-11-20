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Dzidzio будет исполнять гимн Украины перед матчами Евро-2020

20 ноября 2019, 23:18

УАФ доверила исполнять гимн Украины на Евро-2020 фронтмену группы Dzidzio Михаилу Хоме.

Dzidzio
Dzidzio будет исполнять гимн Украины перед матчами Евро-2020 / Instagram

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома будет исполнять гимн Украины перед матчами Евро-2020.

Об этом в своем Твиттер сообщил журналист телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 Игорь Бурбас. 

"Дзидзьо - с днем рождения! Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020. Это вам не какое-нибудь Евровидения, здесь аудитория значительно больше", - написал журналист.

Певец уже исполнял национальный гимн перед матчем отборочного цикла против Литвы, в котором Украина победила со счетом 2:0.

Напомним, сборная Украины точно сыграет в группе С, а первым соперником стала сборная Нидерландов. Свои матчи подопечные Андрея Шевченко проведут в Амстердаме и Бухаресте.

сборная Украины Dzidzio Евро-2020. сборная Украины по футболу Михаил Хома Украина
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