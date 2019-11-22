Евро-2020: стали известны пары плей-офф Лиги наций за последние 4 путевки

УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей Лиги наций за право получить последние путевки на Евро-2020.
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций за право получить финальные 4 путевки на Евро-2020.
Путь А
Полуфинал 1. Исландия - Румыния
Полуфинал 2. Болгария - Венгрия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2
Путь В
Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2. Словакия - Ирландия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1
Путь С
Полуфинал 1. Шотландия - Израиль
Полуфинал 2. Норвегия - Сербия
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 2
Путь D
Полуфинал 1. Грузия - Беларусь
Полуфинал 2. Северная Македония - Косово
Финал. Хозяином будет победитель полуфинала 1
Полуфинальные матчи пройдут 26 марта, финал - 31 марта
Напомним, сборная Украины попала в группу С на Евро-2020 и уже точно сыграет против Нидерландов.