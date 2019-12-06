Владимир Кличко разочарован поступками Фьюри / klitschko-brothers.com

Владимир Кличко резко высказался о поведении своего бывшего оппонента Тайсона Фьюри. По его словам, британец не проявляет уважения к людям с другими взглядами.

"Мне не понравились его высказывания о еврейском народе. Я разочарован поступками Фьюри. Он агрессивен в отношении других людей, которые имеют иные взгляды, чем у Тайсона", - цитирует Кличко Business Insider.

Также украинец добавил, что Тайсон не является чемпионом.

"Он великий боксер. Но Фьюри - не чемпион. Быть хорошим спортсменом, сочетать в себе спортивное телосложение, внешность и представлять спорт вне ринга - одним из лучших для меня в этом является Энтони Джошуа", - заявил Владимир.

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Напомним, Кличко-младший выбрал своего фаворита в реванше Руис - Джошуа. Бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в 21:30 по киевскому времени. В первом поединке победу одержал американец в 7 раунде нокаутом.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встретились на ринге осенью 2015 года, и тогда победу одержал британский супертяжеловес.