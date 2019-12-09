Фанат Милана получил удар ножом на стадионе

Болеьщик Милана получил удар ножом в живот / ФК Милан

Фанат Милана получил удар ножом в живот из-за футболки одного из игроков команды, сообщает Sky Sport Italia.

После матча двое фанатов повздорили из-за пойманной футболки, и один из них ударил второго ножом в живот. Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Милан одержал победу в тяжелейшем выездном матче с Болоньей со счетом 3:2. Впервые за долгое время на тренерском мостике присутствовал наставник хозяев Синиша Михайлович, который переборол рак.

Милан после 15 туров находится на 10 строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков. Лидирует Интер, в активе которого 38 пунктов.

Напомним, Россию отстранили от участия в крупных турнирах на 4 года, однако это не касается Евро-2020.