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Путин оговорился, что Россия подкупила президента ФИФА ради ЧМ-2018 - минюст США

10 декабря 2019, 17:38

Президент РФ Владимир Путин признался, что один из российских олигархов дал взятку тогдашнему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру ради получения права провести чемпионат мира.

Путин
Путин признался, что Россия подкупила президента ФИФА / Reuters

Президент РФ Владимир Путин лично сказал, что один из его олигархов подкупил президента ФИФА Йозефа Блаттера при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Об этом сообщило Министерство юстиции США в своем отчете о расследовании ФБР.

"В июле 2011 года Кристофер Стил (бывший сотрудник британской разведки – прим. Главред) предоставил отчет, в котором кратко изложен вероятный разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным", - передает слова отчета Sky Sports.

В отчете говорится о признании Путина в том, что российский олигарх дал взятку.

"Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018. В 2012 году Стил ознакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, которые владели информацией о возможных попытках России подкупить руководителей ФИФА", - говорится в отчете.

Чемпионат мира-2018 в России таки состоялся, однако скандал с подкупом всплыл еще в 2015 году, после чего Блаттер покинул пост президента ФИФА. Также были подозрения, что Катар подкупил ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Напомним, Россия получила длительное отстранение от WADA и не сможет выступать на чемпионате мира-2022 под своим флагом.

Россия коррупция ФИФА ЧМ-2018 Йозеф Блаттер Владимир Путин
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