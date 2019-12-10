Путин оговорился, что Россия подкупила президента ФИФА ради ЧМ-2018 - минюст США

Путин признался, что Россия подкупила президента ФИФА / Reuters

Президент РФ Владимир Путин лично сказал, что один из его олигархов подкупил президента ФИФА Йозефа Блаттера при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Об этом сообщило Министерство юстиции США в своем отчете о расследовании ФБР.

"В июле 2011 года Кристофер Стил (бывший сотрудник британской разведки – прим. Главред) предоставил отчет, в котором кратко изложен вероятный разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным", - передает слова отчета Sky Sports.

В отчете говорится о признании Путина в том, что российский олигарх дал взятку.

"Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018. В 2012 году Стил ознакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, которые владели информацией о возможных попытках России подкупить руководителей ФИФА", - говорится в отчете.

Чемпионат мира-2018 в России таки состоялся, однако скандал с подкупом всплыл еще в 2015 году, после чего Блаттер покинул пост президента ФИФА. Также были подозрения, что Катар подкупил ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Напомним, Россия получила длительное отстранение от WADA и не сможет выступать на чемпионате мира-2022 под своим флагом.