"Репутационный удар": Беленюк прокомментировал дисквалификацию России со стороны WADA

Жан Беленюк прокомментировал отстранение России от больших турниров / Фото: Instagram

Жан Беленюк заявил, что Россия получила репутационный удар после того, как WADA приняла решение отстранить ее сборные от крупных спортивных состязаний на 4 года.

"Это, прежде всего, репутационный, имиджевый удар. Решение, в принципе, закономерное. Конкретно в нашей сборной идет борьба за то, чтобы все спортсмены были честны", - сказал Беленюк в эфире канала ATR.

Он добавил, что для него абсурдная ситуация, когда тренер предлагает принять допинг.

"Я не представляю, чтобы мой тренер подошел ко мне с предложением принять допинг, чтобы повысить свои спортивные результаты", - заявил депутат.

Напомним, сборная России сможет сыграть на Евро-2020 под своим флагом, однако такой возможности не будет на чемпионате мира-2022 в Катаре. На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане россияне уже выступали под нейтральным флагом, а сама сборная называлась "Олимпийские Атлеты из России".

Ранее сообщалось, что Путин признал факт подкупа экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера для получения права провести чемпионат мира-2018 в России.