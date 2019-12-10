Путин прокомментировал решение WADA дисквалифицировать Россию

Владимир Путин прокомментировал решение WADA / Reuters

Владимир Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию от участия в крупных турнирах на 4 года. По его словам, РФ имеет полное право выступать под своим флагом, так как нет претензий к Олимпийскому комитету.

"Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия", - цитирует Путина Tribuna.com.

Как заявил президент РФ, есть все основания обращаться в CAS.

"В данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы их проанализировали специалисты и юристы. Любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом", - сказал он.

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Путин сообщил, что наказание не должно иметь коллективного характера.

"Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают, думаю, что и специалисты WADA тоже", - сказал Путин.

Президент России считает, что такое решение имеет политические подоплеки.

"Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", - сообщил Путин после саммита Нормандской четверки.

Несмотря на наказание WADA, сборная России сможет сыграть под своим флагом на Евро-2020, так как это континентальное первенство, но не на чемпионате мира-2022.