ГПУ не заводила дел против Павелко - адвокат президента УАФ

ГПУ не возбуждала уголовных дел против Павелко - адвокат / Facebook.com

Генеральная прокуратура Украины не возбуждала уголовных дел против бывшего главы бюджетного комитета и нынешнего президента УАФ Андрея Павелко.

Об этом сообщил адвокат чиновника Владимир Тимошенко, передает официальный сайт УАФ. Он заявил, что отправлял запрос в прокуратуру, и получил ответ, что против его клиента нет никаких дел, в которых содержатся сведения о привлечении Павелко к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент УАФ подозревается в хищении государственных денег в размере 270 млн гривен, растраты средств, полученных ассоциацией от УЕФА в рамках программы "Хет-трик", а также получении средств путем завышения цен.

Ранее ГПУ подтвердила сразу 5 криминальных дел против УАФ, 2 из которых непосредственно касаются Андрея Павелко. Он является президентом ФФУ (УАФ) с 2015 года, сменив на посту Анатолия Конькова.