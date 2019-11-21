ГПУ подтвердила 5 криминальных дел касательно УАФ, 2 из них - против Павелко

ГПУ расследует 5 дел против УАФ / ФФУ

Генпрокуратура Украины подтвердила информацию касательно расследования пяти криминальных дел против УАФ, 2 из которых касаются лично президента ассоциации Андрея Павелко.

Представители прокуратуры ответили на официальный запрос главы ВСК Верховной Рады по расследованию предполагаемых злоупотреблений служебным полномочем Андреем Павелко Анатолия Костюха.

Главное следственное управление расследует хищение бюджетных средств на сумму 270 млн гривен. В частности, были обнаружены возможные растраты денег, полученных УАФ от УЕФА в рамках программы "Хет-трик", а также маркетинговых и спонсорских выплат.

Кроме того, УАФ и ФФУ Продакшн могли завладеть денежными средствами путем завышения цен на товары.

Свои следствия ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины: о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей по завышенным ценам за счет государственного и местного бюджетов и о подаче возможно недостоверной информации в декларации.

Напомним, сборная Украины узнала первого соперника на Евро-2020, а также города, в которых сыграет матчи группового этапа.