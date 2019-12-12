Руслан Малиновский подорожал по версии Transfermarkt / ФК Аталанта

Трансферная стоимость Руслана Малиновского по версии авторитетного портала Transfermarkt поднялась на 1,5 млн евро. Теперь он оценивается в 14 млн евро.

Произошло это после матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Аталанта (0:3), в котором украинец вышел на замену и отдал голевую передачу на Марио Пашалича.

Малиновский перешел в Аталанту из Генка летом этого года за 13,7 млн евро. В сезоне 2019,20 хавбек сыграл за бергамасков 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Пока что не является полноценным игроком основного состава.

Напомним, Аталанта в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов заняла 2 место в группе С и вышла в 1/8 финала. Шахтер продолжит выступления в Лиге Европы. Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.