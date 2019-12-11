Лига чемпионов: стали известны все участники плей-офф

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов / ФК Реал Мадрид

Групповой этап Лиги чемпионов официально завершен, и нам известны имена всех участников 1/8 финала. Стадия плей-офф начнется в феврале 2020 года, а жеребьевка пройдет уже в следующий понедельник, 16 декабря.

Стоит отметить, что впервые в истории в плей-офф ЛЧ сыграют только клубы из топ-5 лиг.

Список участников 1/8 финала Лиги чемпионов:

Сеянные: ПСЖ, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус, Ливерпуль, Барселона, РБ Лейпциг, Валенсия

Несеянные: Реал, Тоттенхэм, Аталанта, Атлетико, Наполи, Боруссия Д, Лион, Челси

Стоит отметить, что впервые за 8 лет в плей-офф ЛЧ вышли сразу 3 итальянские команды. Последний раз представителям Серии А это удавалось в сезоне 2011/12, тогда в 1/8 пробились Наполи, Интер и Милан.

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Напомним, в 1/8 финала представители одной страны не могут встретиться между собой. То есть, Челси и Тоттенхэм не могут попасть на Манчестер Сити и Ливерпуль, Боруссия Д не может сыграть с Баварией и РБ Лейпциг, Аталанта и Наполи не могут выйти на Ювентус, Реал и Атлетико не сыграют с Барселоной и Валенсией, Лион не выпадет на ПСЖ.