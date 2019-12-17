"Покончим с Ломаченко": отец Теофимо Лопеса считает индейцев сильнее европейцев

Теофимо Лопес победит Ломаченко - отец американца / Boxing Scene

Отец Теофимо Лопеса заявил, что его сын сможет победить чемпиона мира по версии WBO, WBA и франчайзингово чемпиона WBC в легком весе Василия Ломаченко.

"Еще два года назад я сказал людям, что мы собираемся снести голову Ломаченко, потому что он - лживый чемпион. Он никогда не дрался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодные. Мы - индейцы. У нас чистая кровь индейцев", - цитирует Лопеса-старшего Boxing Scene.

Он добавил, что в этом бою будет доказано превосходство индейцев над европейцами.

"Мы собираемся показать Латинской Америке, что индейцы более сильные, чем европейцы. В марте или апреле мы покончим с Ломаченко менее, чем за пять раундов и станем лучшими в мире", - заявил отец боксера.

Ломаченко не выходил на ринг с августа после победы над британцем Люком Кемпбеллом. Недавно был признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO.

Ранее сообщалось, что Александр Усик поднялся в рейтинге WBC, а со-промоутер украинца Эдди Хирн заявлял, что тот сразится с победителем пары Джошуа - Пулев.