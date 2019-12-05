Ломаченко стал лучшим боксером 2019 года по версии WBO

Ломаченко получил награду от WBO / Фейсбук В.Ломаченко

Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO на конгрессе в Токио. Украинец является чемпионом мира в легком весе.

Недавно Ломаченко вернулся к тренировкам, чем взорвал сеть. Сейчас у него нет официального соперника на следующий бой. Последний поединок боксер провел в августе против британца Люка Кемпбелла и одержал победу.

Ранее украинец заявил, что готов попробовать сняться в кино, а также сказал, что Александр Усик победил бы на ринге Деонтея Уайлдера. Американец не оставил эти слова без ответа.

Напомним, Дерек Чисора согласился на бой с Александром Усиком. Предварительная дата поединка - 8 февраля, однако контракт еще не подписан.

7 декабря состоится реванш Руис - Джошуа. В первом бою победу нокаутом в 7 раунде одержал американец.