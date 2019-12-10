Усик поднялся в рейтинге WBC / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Александр Усик поднялся на третью строчку в рейтинге WBC. Ассоциация опубликовала обновленный рейтинг боксеров.

Усик должен сразиться в феврале с Дереком Чисорой, также он претендует на бой с Энтони Джошуа, который является чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Недавно британец вернул себе пояса, победив в реванше Энди Руиса. Однако была информация, что с британцем должен сразиться болгарин Кубрат Пулев.

Стоит отметить, что в среднем весе Сергей Деревянченко поднялся с третьей строчки на вторую, а в полусреднем Сергей Богачук - с 14-й на 13-ю.

Напомним, украинец Алексей Ломаченко стал лучшим боксером 2019 года по версии WBO. Украинец получил награду во время конгресса ассоциации в Токио.

22 февраля состоится долгожданный реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс по версии журнала The Ring. Деонтей Уайлдер является чемпионом по версии WBC.