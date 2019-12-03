Усик - Чисора: известна потенциальная дата боя

Александр Усик будет присутствовать на реванше Руис - Джошуа / УНИАН

Бой Усик - Чисора может состоиться 8 февраля. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. По его словам, он встречался с командой Усика, а также общался с Хэем и Чисорой.

"У меня была встреча с командой Усика в Монако. Они очень заинтересованы в бое с Чисорой. Я разговаривал с Дэвидом Хэем и Дереком Чисорой, они также заинтересованы", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Встреча всех сторон должна пройти на следующей неделе. Также промоутер назвал потенциальную дату боя.

"Потенциальная дата - 8 февраля. Надеюсь, мы все вместе встретимся на следующей неделе", - заявил Хирн.

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Также стало известно, что Александр Усик и Дерек Чисора посетят реванш Руис - Джошуа.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон. Бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первой встрече Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в 7 раунде.