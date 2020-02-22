Боксер Беринчик блестяще защитил титул WBO International: эффектное видео

Беринчик уверенно превзошел очередного соперника / Фото: K2 Promotions

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик 22 февраля одержал уверенную победу над аргентинцем Эктором Сармиенто и защитил свой титул.

Украинец действовал с преимуществом в ринге и победил единогласным решением судей. Несколько раз он был близок к тому, чтобы отправить оппонента в нокдаун.

Поединок прошел в Броварах Киевской области. В нем аргентинец выстоял на протяжении 12 раундов, однако получил серьезные повреждения на лице.

Победу 31-летний Беринчик одержал единогласным решением судей: 117−111, 117−112, 118−110.

Следует добавить, что Беринчик снова порадовал болельщиков ярким выходом. На этот раз боксер вышел в образе Халка под песню ACDC – Thunderstruck.

Для Беринчика бой с Сармиенто был 13-м на профессиональном ринге. Все свои поединки украинец выиграл. На его счету 7 побед нокаутом.

Напомним, Энтони Джошуа заявил, что будет слишком стар для перехода в ММА, когда достигнет всех вершин в боксе.