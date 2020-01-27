"Останусь без глаза": Джошуа оценил свои перспективы выступления в ММА

Энтони Джошуа оценил возможность перехода в ММА / Reuters

Энтони Джошуа заявил, что будет слишком стар для перехода в ММА, когда достигнет всех вершин в боксе.

"Я уважаю то, что делают бойцы ММА. Уверен, что они тоже уважают наше дело. Полагаю, когда я стану магистром бокса, буду слишком стар, чтобы переходить в смешанные единоборства", - цитирует Джошуа The Sportsman.

Боксер добавил, что останется без глаза в случае перехода в смешанные единоборства.

"Я буду избит с ног до головы, на лице и теле останутся синяки. Знаете, если я перейду в ММА, то останусь без глаза", - сказал чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

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Напомним, Джошуа проведет защиту пояса IBF против болгарина Кубрата Пулева. Обязательным претендентом на титул WBO стал украинец Александр Усик. Наш боксер проведет следующий поединок с другим британцем - Дереком Чисорой. Недавно стала известна дата боя.