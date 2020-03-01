От "нациста" до "коммуниста": испанские ультрас снова травят Зозулю

Роман Зозуля / ФК Альбасете

Украинский футболист испанского клуба Альбасете Роман Зозуля снова подвергся травле со стороны болельщиков клуба Райо Вальекано.

Оскорбления в адрес Зозули мадридские ультрас выкрикивали в ходе матча Сегунды между Альбасете и Райо Вальекано, на который заявились около 150 фанатов гостей.

При этом фанаты Райо Вальекано скандировали "Зозуля – коммунист", пишет в Twitter Tiempo de Juego.

Отметим, что Зозуля провел на поле 75 минут, а матч в итоге завершился вничью 1:1.

Как известно, в декабре 2019 года ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". Зозуля после этого собрал пресс-конференцию, где дал ответ болельщикам Райо Вальекано, а также отметил поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также"Мы все - Зозуля": фанаты Альбасете вывесили баннер в честь украинца

По словам Зозули, шесть фанатов Райо воевали на стороне пророссийский террористов на Донбассе, а он всегда поддерживал украинскую армию.

После этого на Райо Вальекано наложили штраф в размере 18 тысяч евро и обязали клуб закрыть часть трибун на домашних матча.

Кроме того, Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для Райо Вальекано по делу об оскорблениях Зозули.