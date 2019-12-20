"Поддержал бы меня президент, если бы я был нацистом?" - Зозуля ответил фанатам Райо Вальекано

Роман Зозуля ответил фанатам Райо Вальекано / ФК Альбасете

Роман Зозуля во время инициированной им пресс-конференции дал четкий ответ фанатам Райо Вальекано, которые обвиняют его в нацизме. Форвард Альбасете вспомнил поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что Испания - его второй дом.

"Хочу поблагодарить Испанию в целом за поддержку. Я получил немало сообщений со словами поддержки. Испания – это мой второй дом, я люблю эту страну. Спасибо Федерации и руководству Альбасете, а также всей команде. Не знаю, как я могу их отблагодарить за то, что они для меня делают. Также благодарю весь народ Украины и людей, которые воюют за мир", - сказал Зозуля.

Читайте также"Меня впервые назвали фашистом": Зозуля уверен в своей правоте после инцидента в Испании

Нападающий добавил, что будь он нацистом, его бы не поддержал Владимир Зеленский.

"Поддержал ли бы меня президент моей страны, если бы я был нацистом? Благодарю его за поддержку. Я планирую отдельно встретиться с руководством Альбасете. Мы должны к чему-то прийти, ведь надоело слышать подобные оскорбления. Несмотря на то, что произошло, я смог бы снова сыграть на поле Райо Вальекано", - отметил футболист.

Напомним, матч Райо Вальекано - Альбасете был сорван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов хозяев.