"Меня впервые назвали фашистом": Зозуля уверен в своей правоте после инцидента в Испании

Роман Зозуля считает, что ему не за что оправдываться перед агрессивными фанатами / @Sportanalytic

Украинский футболист Роман Зозуля прокомментировал скандал с фанатами в матче Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете, которые обозвали его нацистом и матч пришлось прекратить.

В интервью AS он заявил, что быть патриотом своей родины – это не преступление.

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Военным помогали обычные люди. Мы никогда не покупали оружие или инструменты для боя, а занимались приобретением оборудования для спасения жизней, еды, одежды. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление", - сказал он.

По словам Зозули, шесть фанатов Райо воевали на стороне пророссийский наемников на Донбассе, а он всегда поддерживал украинскую армию.

Читайте также"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю"Теперь я хочу вернуться к тому моменту, когда подписывал контракт с Райо Вальекано. Мне пришлось посетить штаб-квартиру этого клуба в Мадриде. Тогда меня впервые назвали фашистом. Когда я спросил, почему они так меня назвали, они сказали, что это потому, что я помогаю своей армии и своей стране. Они же, в свою очередь, поддерживают другую армию. Просто хочу, чтобы вы меня правильно поняли: шесть фанатов Райо воевали против моего государства на стороне чужой армии", - подчеркнул спортсмен.

Футболист напомнил, что фанаты оскорбляют его безосновательно, поскольку он всегда был и будет толерантен ко всем национальностям или к цвету кожи.

"Вот так все и началось. Люди, сражающиеся в другой армии, делали это за деньги. Ультрас стали называть меня нацистом. Мы хотим подчеркнуть, что сначала они назвали меня фашистом, а затем нацистом и расистом. Но как вы все знаете, мне все равно, какой у человека цвет кожи или национальность. Все люди ведь одинаковые", - подытожил он.

Напомним, матч Сегунды Райо Вальекано - Альбасете был прерван из-за оскорблений в адрес форварда гостей Романа Зозули. Фанаты хозяев кричали: "Зозуля еб**ый нацист".

Как ранее сообщалось, президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса заявил, что клуб пытается найти фанатов, которые оскорбляли форварда Альбасете Романа Зозулю.