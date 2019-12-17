Зозуля и другие игроки были возмущены поведением фанатов Райо - тренер Альбасете

Роман Зозуля и игроки Альбасете были недовольны поведением фанатов Райо Вальекано / Скриншот видео с youtube.com

Роман Зозуля и другие футболисты Альбасете были возмущены оскорбительными речевками фанатов Райо Вальекано в адрес украинца.

Об этом сообщил главный тренер команды Луис Мигель Рамис.

"Я не выделяю личности, и сосредоточен на команде. Зозуля пострадал, и игроки Альбасете были возмущены таким поведением фанатов. Мы пытались успокоить игроков. Было предложение продолжить игру, но команду это волновало меньше всего", - цитирует Рамиса El Larguero.

Он вспомнил свою карьеру игрока и сравнил поведение других болельщиков с фанатами Райо.

"Во времена, когда я был футболистом, мы также попадали во вражеские сердовища. Я был на матчах Барселона - Реал или Сельта - Депортиво и поверьте, поведение фанатов Райо не имеет ничего общего с этим", - добавил тренер.

Также он рассказал о разговоре с Зозулей.

"На прошлой неделе я разговаривал с Зозулей, чтобы узнать о его настроение. Украинец хочет побыть сейчас с родными, ведь я не хочу, чтобы он чувствовал себя некомфортно", - заявил наставник Альбасете.

Читайте такжеЗозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия

Напомним, матч Райо Вальекано - Альбасете был прерван из-за оскорблений фанатами хозяев украинца Романа Зозуля. Болельщики обзывали его нацистом. Сам конфликт длится уже практически 3 года.