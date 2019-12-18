"Историю с Зозулей я терпел годами": президент Райо Вальекано наехал на фанатов

Президент Райо Вальекано прокомментировал ситуацию с Зозулей / Twitter Романа Зозули

Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса заявил, что клуб пытается найти фанатов, которые оскорбляли форварда Альбасете Романа Зозулю.

"Часть ультрас находилась сзади. Мы попросили идентифицировать этих людей, чтобы видеть, кто выкрикивал оскорбления. Они радикалы, но мы не можем винить всех подряд без разбора", - цитирует Пресу Union Rayo.

Он добавил, что хулиганы провоцируют других людей на оскорбление его семьи.

"Мы долгое время искали. Есть люди, которые знают виновных, но боятся опубликовать информацию. Эти фаны провоцируют других на оскорбления моей семьи. Историю с Зозулей я терпел годами", - сказал президент Райо.

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Напомним, матч Сегунды Райо Вальекано - Альбасете был прерван из-за оскорблений в адрес форварда гостей Романа Зозули. Фанаты хозяев кричали: "Зозуля еб**ый нацист". Конфликт длится с зимы 2017 года, когда украинец должен был перебраться на Вальекас на правах аренды из Бетиса.