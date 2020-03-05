В Москве нашли мертвыми украинских шахматистов

Александра Вернигора и ее молодой человек найдены мертвыми / Фото: Обозреватель

В Москве в квартире были найдены тела 18-летней украинской шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича.

Как сообщает Спорт-Экспресс, погибших обнаружил отец девушки и вызвал полицию.

Рядом с погибшими правоохранители обнаружили воздушные шары с закисью азота. По предварительной версии, именно азот стал причиной гибели девушки и ее молодого человека.

Александра Вернигора — профессиональная украинская шахматистка, она состоит рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Станислав Богданович — чемпион Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

Как ранее сообщал Главред, жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на юге Москвы стали три человека, еще семь пострадали и находятся в реанимации.

Напомним, в сети появилось видео трагического случая в бане Москвы, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека. Так, в ролике видно, как погибшие оказались в бассейне с сухим льдом.