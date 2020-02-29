"Он умер": появилось жуткое видео со смертельной вечеринки блогерши из РФ

Семья Диденко / Фото: Instagram/didenko.katerina

В сети появилось видео трагического случая в бане Москвы, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека. Так, в ролике видно, как погибшие оказались в бассейне с сухим льдом.

В ролике видно, как люди в защитных костюмах приносят упаковки сухого льда в ящике и сбрасывают в бассейн с водой. В это время за кадром слышны выкрики: "Магия".

После чего один из гостей прыгает в бассейн и скрывается в густом тумане.

"Он умер! Все, его больше нет", - в шутку кричат гости и видео обрывается.

Как ранее сообщал Главред, жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на юге Москвы стали три человека, еще семь пострадали и находятся в реанимации.