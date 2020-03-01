Блогер Диденко не намерена хоронить мужа, который умер при эксперименте с сухим льдом

Женщина планирует кремировать супруга.
В России блогер Екатерина Диденко, которая ведет блог "аптечный Ревизорро, заявила о том, что не будет хоронить мужа, который погиб после вечеринки с сухим льдом в бане.
В сториз в Instagram она рассказала, что хочет кремировать его, а прах развеять над полем.
"Когда будут похороны... Точнее похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня хоронили, отпевали. Я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прах", - заявила Диденко.
Пользователи в комментариях не скрывают, что их удивило поведение Диденко после трагедии. Сначала она сняла видео под дверями реанимации, где умирал ее муж. Затем она сняла видео уже с бьюти-фильтром и сказала, что на праздновании ее дня рождения умерло трое людей.
В следующем видео она заявила, что нужна помощь психологов и попросила подписчиков дать рекомендации. Впоследствии Диденко призналась, что общалась уже с тремя психологами и сейчас ей "стало значительно легче".
Как ранее сообщал Главред, жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на юге Москвы стали три человека, еще семь пострадали и находятся в реанимации.
Напомним, в сети появилось видео трагического случая в бане Москвы, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека. Так, в ролике видно, как погибшие оказались в бассейне с сухим льдом.