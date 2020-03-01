Блогер Диденко не намерена хоронить мужа, который умер при эксперименте с сухим льдом

Блогер решила кремировать мужа / Фото: Instagram/Екатерина Диденко

В России блогер Екатерина Диденко, которая ведет блог "аптечный Ревизорро, заявила о том, что не будет хоронить мужа, который погиб после вечеринки с сухим льдом в бане.

В сториз в Instagram она рассказала, что хочет кремировать его, а прах развеять над полем.

"Когда будут похороны... Точнее похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня хоронили, отпевали. Я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прах", - заявила Диденко.

Пользователи в комментариях не скрывают, что их удивило поведение Диденко после трагедии. Сначала она сняла видео под дверями реанимации, где умирал ее муж. Затем она сняла видео уже с бьюти-фильтром и сказала, что на праздновании ее дня рождения умерло трое людей.

В следующем видео она заявила, что нужна помощь психологов и попросила подписчиков дать рекомендации. Впоследствии Диденко призналась, что общалась уже с тремя психологами и сейчас ей "стало значительно легче".

Как ранее сообщал Главред, жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе на юге Москвы стали три человека, еще семь пострадали и находятся в реанимации.

Напомним, в сети появилось видео трагического случая в бане Москвы, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибло три человека. Так, в ролике видно, как погибшие оказались в бассейне с сухим льдом.