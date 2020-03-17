В жутком ДТП под Киевом погиб известный боксер - фото

В ДТП под Киевом погиб боксер Дмитрий Лисовой / facebook.com/dtp.kiev.ua

В страшном ДТП на Новобуховской трассе в районе села Ходосивка под Киевом погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром.." - написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.

Отметим, Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".

Как пишет dtp.kiev.ua, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрёстков. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Напомним, ночью 11 марта в Ростовской области России произошло жуткое смертельное ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще пятеро - получили травмы различной тяжести.

Авария произошла на 869-м километре трассы М4 Дон. Микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами на большой скорости столкнулся с грузовиком Scania. По предварительным данным, в автобусе находились украинцы.

Также Главред писал, что 13 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь украинцев. Погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.