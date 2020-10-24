Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов

Перед боем с Гейджи Хабиб вышел взвешиваться без трусов / GettyImages

Известный российский боец UFC Хабиб Нурмагамедов накануне боя с американцем Джастином Гейджи решил во время взвешивания зайти на весы вообще без одежды.

Видео взвешивания Хабиба разместил Telegram-канал Небожена. Поединок пройдет 24 октября на Бойцовском острове в ОАЭ.

Перед боем с Гейджи Хабиб вышел на взвешивание без нижнего белья. Бойца UFC прикрывали полотенцем два ассистента. Он встал на весы без одежды, а затем оделся и ушел со сцены.

Нурмагомедову – 32 года, он провел 28 боев в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 24 боя – 22 победы, два поражения.

Нурмагомедов уже защищал титул чемпиона UFC в легком весе, были повержены – Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье.