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Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов

24 октября 2020, 20:18

Обнаженное тело прикрывали полотенцем ассистенты.

Хабиб Нурмагомедов
Перед боем с Гейджи Хабиб вышел взвешиваться без трусов / GettyImages

Известный российский боец UFC Хабиб Нурмагамедов накануне боя с американцем Джастином Гейджи решил во время взвешивания зайти на весы вообще без одежды.

Видео взвешивания Хабиба разместил Telegram-канал Небожена. Поединок пройдет 24 октября на Бойцовском острове в ОАЭ.

Перед боем с Гейджи Хабиб вышел на взвешивание без нижнего белья. Бойца UFC прикрывали полотенцем два ассистента. Он встал на весы без одежды, а затем оделся и ушел со сцены.

Нурмагомедову – 32 года, он провел 28 боев в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 24 боя – 22 победы, два поражения.

Нурмагомедов уже защищал титул чемпиона UFC в легком весе, были повержены – Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье.

  • Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет от коронавируса.

  • Ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус.

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