Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов

Обнаженное тело прикрывали полотенцем ассистенты.
Известный российский боец UFC Хабиб Нурмагамедов накануне боя с американцем Джастином Гейджи решил во время взвешивания зайти на весы вообще без одежды.
Видео взвешивания Хабиба разместил Telegram-канал Небожена. Поединок пройдет 24 октября на Бойцовском острове в ОАЭ.
Перед боем с Гейджи Хабиб вышел на взвешивание без нижнего белья. Бойца UFC прикрывали полотенцем два ассистента. Он встал на весы без одежды, а затем оделся и ушел со сцены.
Нурмагомедову – 32 года, он провел 28 боев в смешанных единоборствах, выиграв все. Гейджи – 31 год, на его счету 24 боя – 22 победы, два поражения.
Нурмагомедов уже защищал титул чемпиона UFC в легком весе, были повержены – Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет от коронавируса.
Ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус.