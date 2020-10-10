Новый Хабиб жалуется на нежелание соперников драться с ним

Уроженец Чечни ранее одержал девять побед в девяти профессиональных поединках.
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев сетует на нежелание звезд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним. Уроженца Чечни в спортивных кругах уже прозвали Новым Хабибом.
Как сообщается в Twitter-аккаунте спортсмена, от поединка с ним уже отказались американец Стивен Томпсон и Крис Вайдман.
26-летний Чимаев подчеркнул, что готов драться с любым соперником. Его следующий поединок должен состояться в декабре, однако пока промоушен не подобрал оппонента для чеченца. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз отмечал, что многие статусные бойцы UFC уже не берут трубку.
Новый Хабиб — рекордсмен промоушена, сумевший добиться трех побед за 66 дней. Он одержал девять побед в девяти профессиональных поединках. В UFC спортсмена уже назвали особенным бойцом. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, с которым пресса и болельщики сравнивают чеченца, считает, что Чимаев сможет биться за титул после очередной победы.
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Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет от коронавируса.
Ранее Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц города Махачкала 25 апреля 2020 года с диагнозом "вирусная пневмония". Затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось и, при этом, он отказывался сдавать анализ на китайский коронавирус.