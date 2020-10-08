Боксер Беринчик техническим нокаутом защитил титул WBO

Беринчик техническим нокаутом победил Симиона / Фото: скриншот из видео

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик 8 октября в рамках вечера бокса К2 Promotions победил румына Виорела Симиона и защитил свой титул.

Прямая трансляция боя велась в YouTube.

32-летний украинец традиционно эффектно вышел на ринг – его доставили по воздуху на специальных тросах. Боксер появился в ринге в футболке луганской Зари, а его тренеры одеты в футболки защитника Динамо Никиты Бурды и экс-игрока Металиста Александра Рыкуна.

38-летний румын старался отвечать на атаки украинца, но много пропускал. В седьмом раунде Беринчик отправил соперника в нокдаун, после чего Симион отказался продолжать бой.

По итогам поединка Беринчик одержал 14-ю победу на профессиональном ринге и восьмую нокаутом.

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