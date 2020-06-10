Известный украинский боксер уходит "на пенсию"

Александр Гвоздик уходит "на пенсию" / УНИАН

Украинский боксер-полутяжеловес, бывший чемпион мира – 33-летний Александр Гвоздик – завершает карьеру.

Гвоздик подтвердил информацию о завершении боксерской карьеры, пишет Tribuna.com.

По данным издания, спортсмен решил пока воздержаться от комментариев.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик в американской Филадельфии проиграл бой с россиянином Артуром Бетербиевым, лишился титула чемпиона мира по версии WBC и попал в больницу. Поражение украинца было первым за семь лет.

Наш соотечественник в бою с россиянином получил незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок, его быстро выписали из больницы.

Гвоздик в 2012 году стал бронзовым призером Олимпиады. Боксер провел на профессиональном ринге 18 поединков и выиграл 17 из них, при этом 14 побед он одержал нокаутом.