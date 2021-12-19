Денис Беринчик в мощном бою победил россиянина Чаниева и защитил титул чемпиона в шестой раз

Денис Беринчик / facebook.com/K2Ukraine

Известный украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева в рамках боя, который состоялся в торговом центре "Терминал" в Броварах, что на Киевщине.

Бой между 33-летним украинцем и 29-летним представителем РФ продлился все положенные по регламенту дюжину раундов.

На протяжении всего поединка боксеры обменивались резкими и мощными ударами. В середине боя Беринчик Чаниев разбил нос. Но украинец не сбавил напор атак и продолжил наносить удары. В итоге все трое судей единогласным решением отдали победу Беринчику со счетом: 116-112, 118-110, 118-111.

Таким образом, украинец успешно защитил в шестой раз в карьере титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO International.

Для Беринчика победа стала 16-й (9 из них он добился нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

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Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 ‒ нокаутом) в 19 боях.

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Напомним, ранее Денис Беринчик поделился воспоминаниями о трагической странице собственной жизни – смерти новорожденного сына Тимура несколько лет назад (летом 2018 года).

"Как мы скажем – на все воля Божья. Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, мы знаем, как они учились в свои годы, потому что так же учились и мы", ‒ сказал Беринчик.

По его словам, сын скончался через две недели после рождения.

"Есть момент погрешности на докторскую ситуацию – укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, на шестимесячном этапе сделали кесарево. Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания. А через две недели. Покрестили. Ангел ушел", ‒ сказал Беринчик.