"Врачи укололи что-то": боксер Беринчик рассказал трагическую историю о сыне

Денис Беринчик / УНИАН

Знаменитый украинский боксер и серебряный призер лондонской Олимпиады Денис Беринчик поделился воспоминаниями о трагической странице собственной жизни – смерти новорожденного сына Тимура несколько лет назад (летом 2018 года). Свой рассказ он озвучил в интервью проекту INTERSPORT Украина.

"Как мы скажем – на все воля Божья. Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, мы знаем, как они учились в свои годы, потому что так же учились и мы", ‒ сказал Беринчик.

По его словам, сын скончался через две недели после рождения.

"Есть момент погрешности на докторскую ситуацию – укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, на шестимесячном этапе сделали кесарево. Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания. А через две недели. Покрестили. Ангел ушел", ‒ сказал Беринчик.

К слову, у боксера и его супруги Лианы есть дочка Мадина, которой в декабре 2020-го исполнилось четыре года.

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