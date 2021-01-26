"Врачи укололи что-то": боксер Беринчик рассказал трагическую историю о сыне

Популярный украинский спортсмен в интервью выдал душераздирающий рассказ.
Знаменитый украинский боксер и серебряный призер лондонской Олимпиады Денис Беринчик поделился воспоминаниями о трагической странице собственной жизни – смерти новорожденного сына Тимура несколько лет назад (летом 2018 года). Свой рассказ он озвучил в интервью проекту INTERSPORT Украина.
"Как мы скажем – на все воля Божья. Но когда вот есть наши доктора, которые не слишком сильно образованные, мы знаем, как они учились в свои годы, потому что так же учились и мы", ‒ сказал Беринчик.
По его словам, сын скончался через две недели после рождения.
"Есть момент погрешности на докторскую ситуацию – укололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранить плод, посчитали свои сроки, на шестимесячном этапе сделали кесарево. Слишком был маленьким, подключили к аппарату искусственного дыхания. А через две недели. Покрестили. Ангел ушел", ‒ сказал Беринчик.
К слову, у боксера и его супруги Лианы есть дочка Мадина, которой в декабре 2020-го исполнилось четыре года.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Денис Беринчик 8 октября 2020 года в рамках вечера бокса К2 Promotions победил румына Виорела Симиона и защитил свой титул.
- В седьмом раунде украинец отправил противника в нокдаун, после чего тот отказался продолжать бой.