"Это - нечто": соцсети взорвались после фантастической развязки финала Евро-2020

Эпизод финала Евро-2020 / Reuters

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта на Евро-2020 показывала "антифутбол", заявил известный футбольный журналист Артем Франков.

Как пишет он в своем Telegram-канале, Италия не меньше чем Англия заслужила победу на Евро-2020.

"Просто молодцы, но не какие-то там небожители, явившие чудо и кого-то там посрамившие. Это ж какой-то рудимент: мало выиграть, попутно нужно ещё и обгадить кого-то, то ли этого соперника, то ли бывшего. Умейте просто радоваться! Или учитесь этому, если вы настолько больны, что победа чужой сборной на Евро может причинить вам настолько масштабные эмоции. В самом деле - многие и вправду от феличиты о стену бьются?", - подчеркнул Франков.

В справедливости конечного результата убежден спортивный журналист Константин Андриюк.

"Но после серии пенальти, мне игроков сборной Англии уже не жалко. Чуваки! Это - главный матч вашей жизни! Вы что бляха, не ожидали, что финал завершится серией пенальти? Вы серьезно не слышали о такой фигню в футболе, как пенальти? И в этот вечер это была не лотерея. Лотерея, это когда счет 10:10 и у кого действительно уже не выдержали нервы. И вы бляха, англичане имели все эти 4 дня подготовки к финалу тренировать свои удары с пенальти в опупения. И вы должны были ложиться спать и вам должны сниться все отраженные пенальти Доннарумы и его прыжки в углы, за последние 5 лет. (…) Умение исполнять пенальти, это тоже часть игры и профи мастерства. Не умеешь бить пенальти - не достоин стать чемпионом Европы!", - пишет он в Facebook.

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Спортивный журналист Руслан Свирин отмечает ключевую роль капитана итальянцев Джорджио Кьеллини.

"Капитан настоящий. Вот эта стержневая фигура в команде и делает разницу, хотя в воротах соперника расписываются его партнеры. А серию пенальти Италия выиграла на опыте. На момент пробития 11-метровых в распоряжении Саутгейта оказались какие-то неуравновешенные молодые с миллионными контрактами, которые свели на нет усилия прагматического специалиста", - подчеркнул он в Facebook.

Известный футбольный обозреватель Игорь Линник подчеркнул заслугу вратаря сборной Италии, а также странный выбор англичан исполнителей на серию 11-метровых.

"‪Английские пенальти - это нечто. ‪Ну и Саутгейт в этом плане - парень бывалый...‬ Доннарумма - чемпион! А его новый контракт теперь кто потянет?", - отметил он в Facebook.

"It's coming to Rome!" в Италии троллят Англию после финала Евро-2020

Обратим внимание, что в Италии после победы на Евро-2020 переделали главную песню турнира на свой лад и сделали из этого лучший футбольный мем лета. Даже Леонардо Бонуччи прокричал "It's coming to Rome!" в камеру дважды.

При этом пользователи в соцсетях обсудили лозунг Football's coming home ("Футбол возвращается домой"), который английские фанаты использовали практически везде, не сомневаясь в победе своей сборной. Но в итоге футбол возвращается не в Англию, а в Рим.

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Троллинг англичан поддержала и итальянская компания по производству автомобилей Fiat. "Теперь мы можем кричать вслух, "It's coming to Rome!" Футбол вернулся в Италию прямиком с Уэмбли. Спасибо за путешествие, это было незабываемо", — написали представитель бренда в Instagram.

Добавим, что многие шотландцы по результатам финала Евро-2020 с радостью восприняли поражение англичан. На улицы городов Шотландии даже вышли радостные болельщики, размахивавшие итальянскими флагами.

После финала Евро-2020 в Англии вспыхнул расистский скандал

"Это не конец для этой молодой сборной Англии, это только начало. Поздравления Италии, вы заслужили это", — написал с соцсетях главный эксперт английского футбола Гари Линекера.

С его мнением не согласился сэр Майкл Тэйк, бывший член парламента от консервативной партии..

"Пьяные толпы перед матчем. Слабое управление. Переоцененные игроки. Выпустить молодых игроков бить пенальти. Мистер Саутгейт, вам нужно на многое дать ответ. И спасибо Господу за регби и крикет", — негодует он.

По поводу игры финала Евро-2020 высказался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Невероятно обидное завершение Евро-2020. Но Гарет Саутгейт и его сборная Англии играли как герои. Они сделали нашу страну снова гордой и заслуживают большого уважения", — написал он.

Добавим, что неудачник финала Евро-2020 полузащитник сборной Англии Букайо Сака подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. 19-летний игрок "Арсенала" не забил решающий пенальти в ворота Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Под последним постом Сака в Instagram появилось множество расистских комментариев. Один пользователь сети написал игроку: "Убирайся из моей страны", а другой сказал: "Возвращайся в Нигерию".

Футбольная ассоциация Англии (FA) уже отреагировала на ситуацию.

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"Мы потрясены и сделаем все возможное, чтобы поддержать игроков, пострадавших от расизма. Те люди, которые стоят за таким отвратительным поведением, не могут считаться болельщиками сборной Англии. Призываем к самым суровым наказаниям всех виновных", — говорится в заявлении FA.

По поводу скандала также высказался Борис Джонсон.

Он заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно.

"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее чествовали как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто ответственен за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно за себя", — написал Джонсон в Twitter.

Напомним, в финале Евро-2020 в Лондоне сборная Италии победила сборную Англии в серии пенальти.

Как известно, на групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

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В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.