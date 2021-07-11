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Финал Евро-2020: онлайн-трансляция матча Италия-Англия

11 июля 2021, 22:28

После неудачного углового Италии англичане разбежались в контратаку, которая завершилась голом.

  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters
  • Италия - Англия
    Италия - Англия Reuters

Сегодня проходит финал чемпионата Европы по футболу. Встреча между Италией и Англией проходит в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Стоит отметить, что обе сборные выиграли в своих группах, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью.

Матч стартовал очень эмоционально и Англия уже на второй минуте забила красивый гол.

После неудачного углового Италии англичане разбежались в контратаку, которая завершилась подачей Кальвина Филлипса и замыканием Люка Шоу точным ударом в ближний угол. 1:0.

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Видео гола сборной Англии

Итальянцы больше соперника владеют мячом, но до опасности дело не доходит.

Англия в легком темпе иногда атакует, но главную задачу выполняют - не допустить остроты от итальянцев. И пока соперника удается сдержать.

Новость дополняется...

Италия Англия Евро-2020
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