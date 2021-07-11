Финал Евро-2020: онлайн-трансляция матча Италия-Англия

После неудачного углового Италии англичане разбежались в контратаку, которая завершилась голом.
Сегодня проходит финал чемпионата Европы по футболу. Встреча между Италией и Англией проходит в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Стоит отметить, что обе сборные выиграли в своих группах, не пропустив ни одного гола. При этом Италия выиграла все три матча группы A, Англия однажды сыграла вничью.
Матч стартовал очень эмоционально и Англия уже на второй минуте забила красивый гол.
После неудачного углового Италии англичане разбежались в контратаку, которая завершилась подачей Кальвина Филлипса и замыканием Люка Шоу точным ударом в ближний угол. 1:0.
Видео гола сборной Англии
Итальянцы больше соперника владеют мячом, но до опасности дело не доходит.
Англия в легком темпе иногда атакует, но главную задачу выполняют - не допустить остроты от итальянцев. И пока соперника удается сдержать.
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