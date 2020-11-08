"Х*й полощет": Сеть взорвалась после слива видео с онанизмом капитана сборной РФ по футболу

Опубликовано интимное видео с Артемом Дзюбой / Скриншот

В Сети опубликовали интимное видео с участием игрока Зенита и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

На опубликованных в YouTube кадрах обнаженный Дзюба лежит на кровати и занимается самоудовлетворением.

Отметим, что после появления в интернете интимного видео Дзюба закрыл свою страницу в Instagram для доступа сторонних пользователей. Кроме того, форвард отключил возможность комментировать посты для пользователей, которые на него подписаны.

В то же время главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение исключить Дзюбу из заявки национальной команды РФ, сообщает Чемпионат.

"Дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артему не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку", — сказал один из источников.

В свою очередь генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила слова поддержки Дзюбе.

Читайте также"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеруПо словам Канделаки, никому не стоит соревноваться в ханжестве. Руководитель Матч ТВ отметила, что цифровой шантаж очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик появился в публичном пространстве, Дзюба ему не поддался.

Канделаки добавила, что будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео. "Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся", — написала продюсер.

На скандал вокруг Дзюбы обратил внимание экс-лидер Ленинграда Сергей Шнуров.

Он посвятил в Instagram новое матерное стихотворение появившемуся в интернете интимному видео с капитаном сборной России.

"Кто там *** на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть *******

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не ******* так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них", - написал Шнуров.

32-летний Дзюба является двукратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны в составе Зенита. Кроме того, нападающий носит капитанскую повязку в сборной России и является вторым лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший футболист Челси и еще ряда английских клубов Нил Шипперли занимался мастурбацией на глазах у 16-летней девочки и ее мамы.