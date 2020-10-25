Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры / Reuters

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

"Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо", – сказал Нурмагомедов. Прямая трансляция боя велась в YouTube.

Поединок состоялся 24 октября на искусственном острове Яс в Абу-Даби и продлился всего два раунда. Бой завершился досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Читайте такжеНовый Хабиб жалуется на нежелание соперников драться с нимНурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. 32-летний россиянин провел свой 29-й бой в карьере и одержал 29 побед. 31-летний Гейджи потерпел третье поражение при 22 победах.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова.