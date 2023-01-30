Неприятные чувства: футболист сборной Украины опозорился жаркими объятиями с российским спортсменом

Звезда сборной Украины по футболу Руслан Малиновский после завершения матча французского чемпионата пошел обниматься с российским легионером Монако Александром Головиным.
Момент объятий не попал в видео трансляцию, которые есть в свободном доступе, но по сети активно постят скрин с Малиновским и Головиным, обсуждая его в пабликах.
Также украинцы критикуют поступок Малиновского на его странице в Instagram.
После подобного Малиновскому пришлось извиняться перед украинцами.
"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал", - написал Малиновский.
Малиновский отметил, что ему неприятны обиды и хейт украинцев.
"Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки. В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине", - сказал футболист.
В жестоких боях с русскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ривненской области − Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес"). Его некролог был опубликован на Facebook-странице местной ассоциации футбола.
Кроме того, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.
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