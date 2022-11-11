"Идиотизм! Мы не такие!": у российского футболиста случилась истерика из-за троллинга России

Спорт в России / pixabay, Спорт.ру

Бывший российский футболист московского Спартака Евгений Ловчев закатил настоящую истерику из-за игнорирования российского Чемпионата мира по футболу 2018 в подборке официальных мячей мундиалей, которую составили Adidas и EA Sports.

Экс-футболист взорвался и назвал европейцев идиотами. Об этом Ловчев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Он добавил, что "геи и лесбиянки на первый план вышли", а также упомянул о якобы политизации спорта и намеренной травле страны-агрессора.

"Это дурдом вообще! Когда они делают такую историю, что даже мячик не показывают, это, с одной стороны, смешно, но горько, что мир изменился. Но он изменился полностью, не только в отсутствии мяча российского чемпионата мира, а еще и в том, что геи и лесбиянки на первый план вышли. Чего уж говорить об этом мячике. Ну, идиотизм, стыдно за них всех на самом деле! До такой степени дойти… Слава богу, что мы не такие!" – эмоционально высказался Ловчев.

Мяч ЧМ по футболу 2018 / EA Sports соцсети

Отметим, что в социальных сетях Adidas и EA Sports опубликовали подборку футбольных мячей последних чемпионатов мира, которые присутствуют в режиме World Cup в игре FIFA 23.

При этом компании не включили туда мяч чемпионата мира 2018 года в России.

Также Россию исключили из всех международных соревнований по футболу.

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