"Идиотизм! Мы не такие!": у российского футболиста случилась истерика из-за троллинга России

Экс-футболист московского Спартака взорвался и назвал европейцев идиотами.
Бывший российский футболист московского Спартака Евгений Ловчев закатил настоящую истерику из-за игнорирования российского Чемпионата мира по футболу 2018 в подборке официальных мячей мундиалей, которую составили Adidas и EA Sports.
Экс-футболист взорвался и назвал европейцев идиотами. Об этом Ловчев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".
Он добавил, что "геи и лесбиянки на первый план вышли", а также упомянул о якобы политизации спорта и намеренной травле страны-агрессора.
"Это дурдом вообще! Когда они делают такую историю, что даже мячик не показывают, это, с одной стороны, смешно, но горько, что мир изменился. Но он изменился полностью, не только в отсутствии мяча российского чемпионата мира, а еще и в том, что геи и лесбиянки на первый план вышли. Чего уж говорить об этом мячике. Ну, идиотизм, стыдно за них всех на самом деле! До такой степени дойти… Слава богу, что мы не такие!" – эмоционально высказался Ловчев.
Отметим, что в социальных сетях Adidas и EA Sports опубликовали подборку футбольных мячей последних чемпионатов мира, которые присутствуют в режиме World Cup в игре FIFA 23.
При этом компании не включили туда мяч чемпионата мира 2018 года в России.
Также Россию исключили из всех международных соревнований по футболу.
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